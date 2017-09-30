Адвокаты обжаловали решение о незаконном пересечении Саакашвили границы

Адвокаты подали апелляционную жалобу на решение Мостиского районного суда Львовской области, который признал экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в нарушении государственной границы Украины, за что ему был выписан штраф.



В минувшую пятницу Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф. в размере 3400 гривен (около 130 долларов). Вопрос привлечения Саакашвили к административной ответственности за нарушение порядка пересечения границы инициировала Госпогранслужба Украины, составив на него соответствующий протокол. Максимальная санкция статьи "незаконное пересечение государственной границы", по которой Саакашвили были предъявлены обвинения, предусматривает штраф в размере 8500 гривен (около 325 долларов).



"Мы уже подали апелляцию, ее будет рассматривать апелляционный суд Львовской области", — сказал в пятницу РИА Новости адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.



Он сообщил, что дата рассмотрения апелляции еще не известна и определится не ранее средины следующей недели.



Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.



Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.



Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

