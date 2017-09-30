Октябрь начнется с довольно теплой сухой погоды

В ближайшие сутки погоду на Украине будет определять южная периферия холодного антициклона, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°, днем 9-14° тепла; местами на Закарпатье и на крайнем юге страны ночью 3-8° тепла, днем до 18°.

В Киеве - без осадков. температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 октября самая высокая температура днем была +26,5 в 1927 году, самая низкая ночью 0,3 в 1976 году.



2 октября - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5°; днём 10-15° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 18°.



В Киеве – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днём 10-12° тепла.



30 сентября на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 11-17°, в Днепре в районе Киева 15°.

