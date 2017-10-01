Саакашвили заявил, что намерен поменять власть в Киеве

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве, которая "помешала" ему изменить Одессу. "Хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу", — сказал Саакашвили на митинге в субботу в Одессе. Сообщается, что речь экс-руководителя Одесской областной администрации была непродолжительной — не более 20 минут.

Прежде всего он извинился перед одесситами за то, что не сумел воплотить в жизнь обещанные им реформы.



"Сделать это не удалось, потому что постоянно мешали. В первую очередь из Киева, но также и на местах", — сказал Саакашвили.



Он уточнил, что именно поэтому намерен приложить максимум усилий для коренной смены центральных органов власти, а затем вернуться в Одессу и начать менять уже ее. "Мне нравится все в этом городе, кроме кучки бандитов, которые испоганили здесь все. Мы обязательно их подвинем", — заверил Саакашвили.



Он также призвал сторонников собраться в Киеве 17 октября и потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко и проведения неотложных реформ. В завершение участники митинга исполнили гимн Украины.



Ранее сообщалось, что в Одессе перед приездом Саакашвили его сторонники и противники устроили потасовку, которую вскоре пресекла полиция.



Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.



Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против бывшего президента ведется сразу несколько расследований. Его обвиняют по делам об убийстве Сандро Гиргвилиани, растрате государственных средств, жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также захвате телекомпании "Имеди". Саакашвили грозит до десяти лет тюрьмы.



Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

