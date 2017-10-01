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- Национальная ассамблея Каталонии надеется, что на референдуме проголосует миллион человек
Национальная ассамблея Каталонии надеется, что на референдуме проголосует миллион человек
Национальная ассамблея Каталонии, активно выступающая за независимость автономной области, считает успехом, если миллион жителей региона проголосует на референдуме о выходе из состава Испании. Об этом заявил в субботу глава ассамблеи Жорди Санчес.
По его мнению, учитывая попытки Мадрида предотвратить плебисцит, "высокая явка представляется трудно осуществимой". "Мы хотим, чтобы участие приняли как можно больше людей", - добавил Санчес. "Миллион человек стало бы огромным успехом, но мы работаем, чтобы преодолеть данную цифру", - отметил он.
Власти Каталонии обещали открыть в регионе более 2 тыс. избирательных участков. Правом голоса в регионе обладают порядка 5,3 млн человек. Сейчас Мадрид принимает все меры, чтобы не допустить голосования. В частности, правоохранительные органы изымают материалы, имеющие отношение к референдуму, и опечатывают возможные избирательные участки.
Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на сегодня, 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.
Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.