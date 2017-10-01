Порошенко подписал указ о праздновании годовщины "оранжевой революции" и майдана

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2017 году Дня достоинства и свободы". Об этом сообщает пресс-служба президента. "День достоинства и свободы" на Украине празднуют 21 ноября. "Указ направлен на должное празднование в 2017 году Дня достоинства и свободы, чествование гражданского подвига участников "оранжевой революции" и "революции достоинства",...

... учитывая важное значение этих событий для утверждения демократических ценностей, идеалов свободы и справедливости и европейского пути развития Украины", - сообщает пресс-служба.



Согласно указу, Кабмин должен создать организационный комитет по подготовке и празднованию четвертой годовщины "Дня достоинства и свободы".



Правительство должно разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий не только в Киеве, но и в других населенных пунктах.



Это могут быть мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности и участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников военной операции в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба.

