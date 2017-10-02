Трамп назвал тратой времени переговоры с КНДР

Президент США Дональд Трамп назвал переговоры госсекретаря Рекса Тиллерсона с властями КНДР напрасной тратой времени. Об этом Трамп написал в Twitter. "Я сказал нашему замечательному государственному секретарю Рексу Тиллерсону, что он только тратит понапрасну время, пытаясь вести переговоры с "маленьким человеком-ракетой".

Сохраняй силы, Рекс. Мы сделаем то, что должно быть сделано", - добавил Трамп, не объяснив, что он конкретно имеет в виду.



Вечером 30 сентября Тиллерсон в ходе поездки в Китай рассказал, что пытался через каналы коммуникации с Пхеньяном выяснить, чего же именно добивается руководство КНДР.



Однако, как объяснил госсекретарь США, в Северной Корее так и ответили на этот вопрос.



"Мы можем говорить с ними, и мы делаем это", - подчеркнул Тиллерсон.



Утром 1 октября КНДР выступила с очередным воинственным заявлением в адрес Трампа. Представитель страны пообещал США "море огня" и "конец света". А США направили к берегам Северной Кореи ударные корабли.



Напомним, 26 сентября США приняли пакет санкций против восьми банков КНДР и 26 человек, которые, по мнению американского ведомства, были связаны с "финансовыми сетями" КНДР.

