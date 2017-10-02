Власти Крыма сообщили о возможном приезде делегации с Украины

Делегации из различных стран, включая Украину, планируют участвовать в съезде украинского народа в Крыму, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.



Ранее заместитель председателя региональной общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина сообщала, что в октябре в Симферополе пройдет круглый стол, посвященный вопросам сотрудничества украинских общественных объединений Крыма с соотечественниками за границей. На мероприятие приглашены представители из разных государств, в том числе с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик.



"Конечно же, будут представители украинской общины России, которая весьма у нас уважаема, сильна и активно участвует во всех сферах жизни Российской Федерации", — сказал РИА Новости Мурадов.



Вице-премьер республики подчеркнул, что представители многих стран, включая Украину, уже подтвердили участие в круглом столе.



"Мы будем делать все, чтобы не ставить их в ситуацию риска политического и физического, потому что люди в Киеве сидят мстительные. Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать", — добавил он.



По его словам, данное мероприятие продемонстрирует, что украинский народ представляет не "киевская националистическая власть". "Есть другая Украина, другие украинцы, которые свой цивилизационный выбор много веков назад сделали", — подчеркнул Мурадов.

