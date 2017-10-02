Эрдоган: Турции больше не нужно членство в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна больше не нуждается в членстве ЕС, передает Sabah.



"Мы видим, что в ЕС неверно поняли отношение, которое Турция демонстрировала с 1963 года, когда впервые подала прошение о вступлении", - сказал Эрдоган.



Вместе с этим, он подчеркнул, что турецкая сторона "не будет первой стороной схватки, которая выбросит полотенце" и предоставил принимать решение руководству ЕС.



В начале сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит возможности доя вхождения Турции в ЕС.



Позже представитель Евросоюза по внешним делам Федерика Могерини сказала, что переговоры о членстве Турции в ЕС продолжаются.

