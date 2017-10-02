GoPro представила экшн-камеру Hero 6 Black

Американская компания GoPro накануне официально представила экшн-камеру Hero 6 Black, которая получила ряд отличий от нынешней модели Hero 5 Black, дебют которой состоялся год назад.



Как пишет The Verge, внешне новая камера не отличается от предшественницы: она также получила двухдюймовый сенсорный дисплей, защиту корпуса от воды на глубине до 10 метров, GPS-модуль, поддержку управления при помощи голосовых команд, а также приложение для обработки фотографий и видео и их публикации.



Основные отличия Hero 6 Black заключаются в улучшенном качестве фотографий и видео. Например, камера способна снимать видео в формате 4K с частотой 60 к/с и обладает широкими возможностями в области замедленной съемки: в формате 2.7K она поддерживает съемку с частотой 120 к/с, а для формата FullHD этот показатель составляет 240 к/с. Также в компании обещают улучшенную цифровую стабилизацию изображения.



Что же касается съемки фотографий, то Hero 6 Black способна делать 12-Мп снимки в JPG или RAW. При этом от Hero 5 Black она отличается улучшенным качеством изображения в целом и в условиях низкой освещенности в частности.



Всеми этими усовершенствованиями новая камера GoPro обязана процессору GP1, который был разработан для нее компанией Socionext. Создание чипа заняло три года, а его появление является важным шагом для GoPro, которая до сих пор оснащала свои экшн-камеры процессорами Ambarella. Новый чип может дать GoPro преимущество в соперничестве с китайскими конкурентами, использующими те же процессоры.



Продажи новой камеры GoPro в США начались 28 сентября. Стоимость Hero 6 Black составляет 499 долларов - на 100 долларов больше цены Hero 5 Black.





