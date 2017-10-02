Исследователи раскрыли секреты идеального сна

Сотрудники компании eve Sleep опросили 2000 британцев. Специалисты обнаружили: чтобы хорошо спать, следует ложиться в 22:39. Смартфон стоит отложить за 37 минут до отхода ко сну. Также качество сна повышает чтение бумажной книги перед сном. Идеальная температура для сна - 16 градусов по Цельсию. Свет в спальне должен быть выключен. Кроме того, спать нужно в пижаме и на правом боку, рассказывает The Daily Mail.



44% участников опроса лучше спали без партнера. Больше трех из каждых десяти респондентов читали бумажные книги перед сном. Две пятых опрошенных не могли уснуть, если в комнате не было темно. Большинство участников опроса спали на правом боку, поджав ноги. Только каждый двадцатый спал на спине.



Как правило, респонденты спали в пижаме. Меньше четверти ложились спать без одежды. Каждый четвертый не мог вспомнить, когда ему в последний раз удалось нормально поспать. Многим спать мешала жара. Трое из каждый десяти опрошенных жаловались на проблемы со сном из-за храпа партнера. Только каждый пятый считал секс ключом к идеальному сну.

