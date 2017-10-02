В Лас-Вегасе произошла стрельба, 24 человека получили ранения

Полиция Лас-Вегаса сообщила об убийстве мужчины, который открыл огонь на Лас-Вегас-Стрип во время кантри-фестиваля. В полиции отмечают, что расследование и поиск других преступников ведется. Точных сведений о том, сколько людей стреляли, пока нет.



Ранее стало известно, что в результате стрельбы рядом с казино «Мандалай Бэй» в Лас-Вегасе, где в это время проходил кантри-фестиваль, погибли не менее двух человек. 24 человека получили ранения.



По словам очевидцев, на месте событий были слышны продолжительные автоматные очереди. По одной из версий, стрельба велась с верхних этажей казино, но никаких официальных подтверждений этому нет.



Аэропорт Лас-Вегаса из-за инцидента перестал принимать и отправлять рейсы.

