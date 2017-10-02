Уровень расчетов населения за газ составляет почти 91% - Зубко

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявляет, что уровень расчетов населения за потребленный газ составляет 90,6%.



"Состояние расчетов населения за потребленную тепловую энергию составляет 90,6% - это высокий уровень", - сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону в Киеве в понедельник.



По словам вице-премьера, лидерами по уровню оплаты за газ являются Полтавская, Черкасская, Днепропетровская, Одесская и Ровенская области – в пределах 92-96%.



При этом низкий уровень расчетов в Тернопольской области – 33%, Донецкой – 51%, Волынской, Кировоградской и Киеве – 59%.

