Не менее 20 человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе

Не менее 20 человек погибли и более 100 пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает USA Today со ссылкой на данные полиции.



Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали мужчину, открывшего огонь по посетителям музыкального фестиваля.



Полицейские также сообщили, что не располагают информацией о том, действовал ли злоумышленник в одиночку или у него были сообщники. О мотивах нападавшего также не сообщается.



Ранее 2 октября сообщалось, что стрелок открыл огонь по гостям и участникам концерта, проходившего возле Mandalay Bay Casino. В результате нападения многочисленные раненные были доставлены в больницы, где им оказывается необходимая помощь. По словам представителя департамента здравоохранения города, многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

