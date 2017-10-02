Отопительный сезон может начаться через две недели

В Украине отопительный сезон может стартовать 15 октября. Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время селекторного совещания, передает Укринформ. "Хочу обратиться к городским головам, чтобы следили за температурой воздуха на улице. По прогнозу мы видим, что среднесуточная температура будет ниже 8 градусов примерно 15 октября.



Но хотел бы отметить, что социальные объекты при уровне менее 16 градусов внутри помещения должны быть включены по заявке", - рассказал Зубко



Министр также отчитался и о готовности к отопительному сезону. По его словам, бюджетная сфера готова к подключению тепла на 99,9%, а жилой сектор - на 99,4%. Отметим, что в прошлом году отопительный сезон начался 5 октября.

