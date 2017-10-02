ВАСУ признал законным лишение украинского гражданства Артеменко

Высший административный суд Украины (ВАСУ) признал законным указ президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего народного депутата Андрея Артеменко.



"В удовлетворении административного иска (А.Артеменко - ИФ) ... отказать", - объявил председательствующий судья Игорь Олендер.



Таким образом, суд постановил полностью отказать А.Артеменко в удовлетворении иска, в частности, отказался признать незаконным и отменить указ президента о лишении его гражданства.



Как сообщалось, в феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что А.Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".



Органы прокуратуры открыли уголовное производство против А.Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ.



20 февраля парламентская фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата А.Артеменко из своего состава.



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что А.Артеменко документально подтвердил прокуратуре, что имеет гражданство Канады, помимо украинского гражданства.



21 апреля Генпрокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины А.Артеменко ввиду того, что в ходе расследования уголовного производства по ст.111 (государственная измена) УК Украины было собрано достаточно документов, указывающих на то, что А.Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады.



В Радикальной партии Олега Ляшко обнародовали копию указа президента Украины П.Порошенко от 29 апреля о прекращении гражданства Украины А.Артеменко.



4 мая глава подкомитета по безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз подтвердила, что А.Артеменко лишен украинского гражданства согласно указу президента Петра Порошенко, и пояснила, что это означает также потерю статуса народного депутата.



А.Артеменко обжаловал в ВАСУ решение президента Украины прекратить его гражданство. 11 мая ВАСУ открыл производство по иску А.Артеменко к президенту Украины П.Порошенко об отмене указа главы государства в части прекращения его гражданства.

