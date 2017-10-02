Аэропорт Лас-Вегаса приостановил работу из-за стрельбы в городе

Международный аэропорт Мак-Карран близ Лас-Вегаса в Неваде приостановил прием и отправление рейсов из-за сообщений о стрельбе в городе, говорится в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в "Твиттере".



"Авиарейсы в (аэропорт Мак-Карран - ИФ) и из (него) временно приостановлены в связи с сообщениями о стрельбе в районе бульвара Лас-Вегас", - отмечается в нем.



Кроме того, в связи с происходящим городские власти перекрыли дороги вблизи развлекательного комплекса, включая часть бульвара Лас-Вегас.



Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами стрельбы, которую открыл неизвестный в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй, еще 24 человека получили ранения. Подозреваемый в стрельбе убит.



В свою очередь телеканал Си-Эн-Эн сообщил со ссылкой на очевидцев, что открывший стрельбу человек был не один, и стрельба, возможно, продолжается в отеле-казино Белладжио, расположенном неподалеку от Мандалай-Бэй.



Полиция Лас-Вегаса не подтверждает информацию о том, что стрельбу в районе бульвара Лас-Вегас открыли несколько человек. "На данный момент мы не считаем, что есть еще стрелки", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в "Твиттере".

