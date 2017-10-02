Турецкая авиакомпания предложила безлимитные проездные

Турецкая авиакомпания Atlasglobal предложила пассажирам безлимитные проездные. Как сообщается на сайте перевозчика, они дадут право на полеты в бизнес-классе без каких-либо ограничений.



Проездные будут работать с 1 октября 2017 года по 30 мая 2018 года. Их стоимость составит около 1 тысячи долларов для внутренних рейсов по территории Турции и 3,5 тысячи долларов для всех остальных маршрутов, включая международные.



Отмечается, что при перелетах пассажиру придется доплачивать все налоги и сборы, размер которых отличается в зависимости от направления.



В стоимость перелета входит посещение бизнес-зала, увеличенная норма багажа и улучшенное питание. Авиакомпания уточняет, что если все билеты бизнес-класса на какой-либо рейс будут раскуплены, пассажир сможет полететь по проездному в салоне эконом. Переоформить билет, купленный по проездному, на другого человека нельзя.

