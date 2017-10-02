Несовершеннолетнего луганчанина будут судить за поджог флага Украины

В суд передано обвинительное заключение по уголовному производству против несовершеннолетнего жителя Луганской области, который поджег украинский флаг. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



"В июле 2017 года житель села Можняковка в Новопсковском районе, находясь на территории детского сада, в присутствии посторонних лиц... демонстрируя пренебрежительное отношение к Государственному флагу Украины, с помощью зажигалки поджег его", – отметили в ведомстве.



Дело за публичное надругательство над украинским флагом рассматривали в прокуратуре Луганской области. В случае доказательства вины подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы.

