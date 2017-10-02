Нобелевскую премию по медицине вручат за биологические часы

В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии. Награду получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за «открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы». Циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Механизмы управления циркадными ритмами известны как «биологические часы».



Премия по медицине и биологии открывает «нобелевскую неделю». Во вторник, 3 октября, станут известны имена лауреатов премии по физике, на следующий день — по химии. 5 октября объявят имя обладателя Нобелевской премии по литературе, а 6 октября — лауреата премии мира. Имена обладателей премий во всех номинациях, кроме премии мира, объявляют в Стокгольме. Лауреата премии мира называют в Осло.



Размер премии в каждой из номинаций в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон, или более 1,1 миллиона долларов.

