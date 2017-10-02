Полиция Лас-Вегаса разыскивает спутницу стрелявшего из небоскреба убийцы

Правоохранительным органам Лас-Вегаса известна личность мужчины, открывшего стрельбу из окна гостиницы, в настоящее время они разыскивают его спутницу, сообщил в понедельник шериф местного отделения полиции Джозеф Ломбардо.



"Он (человек, открывший стрельбу - ИФ) мертв. Его личность установлена - это местный житель. Сейчас я не буду оглашать его имя", - сказал Д.Ломбардо в ходе пресс-брифинга.



"Мы интересуемся его спутницей, ее зовут Мэрилу Дэнли... Нам пока не удалось ее обнаружить, мы хотели бы поговорить с ней", - добавил шериф.



"В ходе расследования мы определили, что стрелок находился на 32 этаже гостиницы Мандалай-Бэй, туда были направлены полицейские, которые вступили в контакт с подозреваемым", - также сообщил он.



Ранее сообщалось, что не менее 20 человек погибли и, по меньшей мере, 100 человек получили ранения в ходе стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас, где на тот момент проходил концерт.



Согласно данным полиции, подозреваемый открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

