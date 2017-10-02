Из-за похолодания в Харькове дали тепло в несколько роддомов

В Харькове к отоплению подключили несколько роддомов, заявки на подачу тепла в детские сады и школы пока не поступали, сообщил городской голова Геннадий Кернес.



"На сегодняшний день в Харькове к отоплению подключены несколько роддомов, в которых еще на прошлой неделе действительно было холодно... Законодательство позволяет нам точечно, до начала отопительного сезона, подавать тепло в школы и садики, но для этого температура в них должна быть ниже 16 градусов. Пока таких заявок у нас нет", - написал Г.Кернес на своей странице в Facebook.



Он также отметил, что, по прогнозам синоптиков, в среду ожидается потепление, и до конца недели среднесуточная температура будет около 10 градусов тепла и выше.



В конце прошлой неделе в Харькове резко похолодало. Ночью температура воздуха чуть выше нуля, днем - до 12 градусов тепла.



Как сообщалось, вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко прогнозирует, что среднесуточная температура в Украине опустится до 8°С, которые необходимы в течение 3 дней для начала отопительного сезона, ориентировочно 15 октября.



При этом отопление в социальных объектах должно включаться, если температура в помещении опускается ниже 16°С, независимо от температуры на улице.

