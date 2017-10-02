В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более 50 человек

Стрельбу по посетителям концерта в американском Лас-Вегасе открыл 64-летний белый мужчина по имени Стивен Паддок, сообщил в понедельник телеканал Эй-би-си со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Согласно данным СМИ, С.Паддок проживал в районе Лас-Вегаса и не был известен полиции. В настоящее время он мертв.



Ранее сообщалось, что правоохранительным органам Лас-Вегаса известна личность мужчины, открывшего стрельбу из окна гостиницы, и они разыскивают его спутницу - женщину по имени Мэрилу Дэнли.



По последним данным, не менее 50 человек погибли и, по меньшей мере, 200 человек получили ранения в ходе стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас, где на тот момент проходил концерт.



Согласно данным полиции, подозреваемый открыл огонь по толпе посетителей концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

