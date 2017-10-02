Еврокомиссия: Референдум в Каталонии - незаконный

Европейская комиссия признала проведенный референдум о независимости Каталонии незаконным, а возникшая в связи с этим ситуация – внутреннее дело Испании. Об этом идет речь в заявлении Еврокомиссии, которое она приняла в понедельник, 2 октября.



В заявлении отмечается, что голосование прошло в разрез с испанским законодательством и его результаты не могут быть признаны Брюсселем. Кроме того, Каталония как самостоятельное государственное образование не сможет рассчитывать на членство в Евросоюзе.



"Согласно конституции Испании, референдум в Каталонии не является законным. Этот вопрос является внутренним делом Испании", - говорится в заявлении.



Еврокомиссия призвала стороны к единству и стабильности, настояв на необходимости не допустить государственного раскола.



"Мы призываем все стороны очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике", - заявили в Еврокомиссии.

