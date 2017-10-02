Аваков: обвинения против Трояна рассыпались

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что все обвинения против заместителя министра внутренних дел Украины Вадима Трояна являются надуманными и не имеют никакой следственной и судебной перспективы.



"Действительно, у Трояна (замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян – ИФ) был проведен обыск. В рамках этого обыска меченые деньги, которые якобы ему передали, найдены не были, после чего те обвинения, которые в отношении него были, рассыпались", - сказал А.Аваков на брифинге в Киеве в понедельник.



Министр рассказал, что была задержана помощница В.Трояна и еще двое человек, которые обсуждали между собой материалы одного из уголовных дел, к которому В.Троян не имел непосредственного отношения. По мнению министра, это дело не имеет перспективы.



"Троян находится на работе, выполняет свои служебные обязанности и надеюсь, что будет выполнять их честно и достойно, как и раньше", - сказал А.Аваков.



Как сообщалось, ранее по подозрению в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью у представителя одного из предприятий были задержаны трое человек, в частности, помощник заместителя министра внутренних дел Украины (по данным СМИ – В.Трояна) и заместитель руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов". В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе и дома у В.Трояна.



Позже в СБУ заявили, что В.Троян не является подозреваемым в этом деле, а информация о его возможной причастности к противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась.

