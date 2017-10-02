В Украине участились нападения на журналистов

В сентябре 2017 года было зафиксировано 11 случаев применения физической силы в отношении сотрудников средств массовой информации. Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на Национальный союз журналистов Украины. Как отмечается, 4 инцидента произошли в Киеве и области, по два происшествия - в Одессе и в Донецкой области, по одному - в Ровенской, Полтавской областях и в Запорожье.



"Физическая агрессия и грубое отношение к журналистам - уже не редкость для украинской медиасреды. Но, по крайней мере, от правоохранителей журналисты должны ждать защиты", - заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.



Напомним, 26 августа в Овидиополе Одесской области трое мужчин напали и избили на главного редактора Надднестрянской правды Романа Варшанидзе.



Спустя месяц, журналист программы Схемы Михаил Ткач заявил о нападении на него с коллегой сотрудников Управления государственной охраны возле одного из ресторанов Конча-Заспы.

