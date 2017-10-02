При назначении субсидии будут учитывать только фактических жильцов

Граждане, которые обращаются за субсидиями, могут оформить начисление услуг только на фактических жильцов, а не на всех прописанных в жилье. Об этом сообщает в Facebook "Правительственный портал".



Так, в случае, если кто-то из прописанных жильцов уехал из дома на длительный срок, например, на обучение, владельцы жилья при оформлении субсидии могут указать это.



В декларации о доходах в разделе "состав семьи" заявитель должен указать родственников, которые зарегистрированы, но не живут с ним - написать "зарегистрированы, но не проживают".



Вместе с декларацией необходимо подать заявление с просьбой рассмотреть на комиссии вопрос о начислении субсидий на фактическое количество людей, проживающих в квартире, а также предоставить документальное подтверждение, что лицо не проживает по этому адресу - справку с места работы в другом месте, об обучении в другом месте, о пребывании на лечении и тому подобное.



На основании заявления управления соцзащиты направляет в помещение заявителя государственного социального инспектора, который приходит с проверкой и составляет акт. Органы соцзащиты готовят представление на комиссию, которая принимает решение о назначении субсидии на фактическое количество жителей.



Решение комиссии является обязательным к выполнению жилищно-коммунальными предприятиями, которые предоставляют услуги. Услуги начисляются не на всех прописанных, а на реальных жителей. Доходы для расчета субсидии также вычисляют от фактического количества жителей.

