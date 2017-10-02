Травмированный гигантскими пистолетами Мэнсон отменил гастроли

Девять концертов американского шок-рокера Мэрилина Мэнсона отменены после того, как на певца во время выступления обрушились декорации. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.



Представители артиста отказались отвечать на вопрос, находится ли Мэнсон в больнице. Они подчеркнули, что музыкант будет проходить лечение у себя дома в Лос-Анджелесе. Подробности о состоянии рокера не раскрываются.



Мэнсон отменил все октябрьские концерты тура Heaven Upside Down.



Инцидент произошел 1 октября в Нью-Йорке. Во время исполнения кавер-версии песни Sweet Dreams на Мэнсона упала конструкция из двух гигантских пистолетов. Музыканта отправили в больницу.



Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) — 48-летний шок-рокер, прославившийся, в частности, демоническим имиджем и провокационным поведением. В сентябре он выпустил клип, в котором группа откровенно одетых монахинь с автоматами вламывается в дом и издевается над живущей в нем семьей.

