Число взорвавшихся под Винницей снарядов превысило расход на Донбассе

В результате пожаров и взрывов на арсенале в Винницкой области Украины были уничтожены 32 тысячи тонн снарядов, то есть больше боеприпасов, чем за три года войны на Донбассе — 24 тысячи тонн, передает ТСН. В денежном выражении ущерб составил 800 миллионов долларов.



При этом огонь не дошел до участков, где хранились сверхмощные дефицитные ракеты для установок залпового огня «Ураган».



По данным телеканала, арсенал в Калиновке — один из многих, которые оставила после себя Советская армия, когда в конце 1980-х была выведена из ГДР, Венгрии, Чехословакии и Польши. Боеприпасы бросали во временных хранилищах, в местах, не предусмотренных для опасного груза. Из неофициальных источников известно, что на 600 гектарах в лесу были размещены 150 площадок для хранения боеприпасов, где хранились около 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет.



Как отмечается в сюжете телеканала, у большинства из 150 таких мест не было не только крыши, но и земляных валов, которые должны были бы защитить площадки от разлета снарядов из соседних хранилищ. За 30 лет под осадками деревянные ящики, в которых лежали снаряды, прогнили. Боеприпасы охраняли только 63 человека, часть из них пенсионеры.



После пожара высказываются опасения, «будет ли чем зарядить оружие украинских бойцов, если все оно еще советского образца». При этом купить боеприпасы, кроме России, негде, так как на Западе такие калибры не выпускают.

