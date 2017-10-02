Fitch сохранил рейтинги Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова на уровне В-.Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, передают Українські новини.



В частности Fitch Ratings подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова на уровне B-.



Агентство также повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до A- с BBB, рейтинг Харькова подтвержден на уровне AA- со "стабильным" прогнозом.



Напомним, в ноябре прошлого года Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах.

