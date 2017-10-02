На месте стрельбы в Лас-Вегасе нашли более десяти единиц оружия

Стивен Пэддок, открывший огонь по музыкальному фестивалю в Лас-Вегасе, не был убит полицией, а застрелился сам. Об этом рассказал шериф города Джо Ломбардо.



В номере, где обнаружили Пэддока, было более десяти единиц оружия. Полиция не уточнила, какое именно оружие нашли у Пэддока. Он снял номер 28 сентября.



После стрельбы в больницы доставили 406 пострадавших. Погибли 50 человек.

Стрельба в Лас-Вегасе началась в 22:08 вечером 1 октября (8 утра 2 октября по Москве). По версии следствия, Пэддок из номера в отеле-казино «Мандалай Бэй» обстрелял проходивший рядом фестиваль кантри-музыки.

Полиция задержала знакомую Пэддока Марилу Дэнли. Ее причастность к нападению устанавливается. Дело о нападении пока не рассматривается как теракт.

