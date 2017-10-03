МВД: в деле Шеремета нет реальных подозреваемых

Подозреваемые, причастные к убийству журналиста Павла Шеремета в Киеве в июле 2016 года, на которых можно было бы подать в суд, у следствия отсутствуют. Об этом в понедельник заявил советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.



"По делу Шеремета пока у следствия, к сожалению, нет подозреваемых, на которых можно было бы с уверенностью подавать в суд как на людей, которые это сделали", - признал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, в противном случае такие подозреваемые могли бы оспорить решение украинского суда в международной инстанции.



"Украина - член Конвенции по защите прав человека, все решения наших судов подлежат просмотрам, если есть такая возможность, в ЕСПЧ (Европейском суде по правам человека)", - добавил он.

