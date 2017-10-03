ЕС идет к созданию собственного союза в области обороны и безопасности

Европейский союз продвинулся вперед к созданию союза в области обороны и безопасности, а также помогает сотрудничеству между членами ЕС для укрепления оборонного потенциала, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.



"Мы подошли, наконец, к созданию Европейского союза безопасности и обороны. Это было мечтой наших отцов-основателей еще в 1950-х годах, но в то время это не сработало. Я думаю, что теперь дело пошло, и мы можем этим гордиться", - сказала Могерини в понедельник в Брюсселе на конференции "Гибридные угрозы и ЕС: состояние дел и прогноз на будущее".



"В мире, где угрозы транснациональны по определению, нет другого способа обеспечить нашим гражданам безопасность и сделать наш мир более безопасным", - заявила Могерини.



Она отметила, что помимо всего прочего власти ЕС содействуют повышению эффективности оборонных расходов у членов союза.



Могерини напомнила, что в ЕС укрепление и поддержание оборонного потенциала находится в компетенции национальных правительств. При этом обсуждаемое в данный момент повышение оборонных расходов до 2% ВВП - это вопрос выбора национальных правительств и национальных парламентов, а для стран-членов НАТО - это также предмет дискуссии внутри альянса, отметила она.



Однако ЕС создал за последний год ряд инструментов, помогающих его членам совместно инвестировать в оборонные проекты, чтобы максимально увеличить эффективность таких инвестиций, подчеркнула Ф.Могерини.



"Таким образом, рамки, в которых ЕС может работать и сейчас работает, больше подразумевают сокращение неравенства в результатах на выходе, чем неравенства по количеству инвестированных средств", - пояснила она.



Ф.Могерини сообщила, что Европейское оборонное агентство сейчас пересматривает план развития оборонного потенциала, чтобы обеспечить к весне будущего года включение в его новые приоритеты средств противодействия гибридным угрозам.

