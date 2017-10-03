Миссия ОБСЕ назвала некорректной информацию Киева о количестве наблюдателей от России

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ призвала не распространять некорректную информацию о ее составе на фоне заявления представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирины Геращенко об увеличении количества наблюдателей от России. Соответствующее заявление миссии было получено в ответ на запрос издания "Украинская правда" в понедельник.



"СММ призывает всех, кто комментирует или пишет о миссии, сначала контактировать с СММ для того, чтобы установить факты и предотвратить предоставление некорректной информации или необоснованных заявлений", - отметили в ОБСЕ, комментируя заявление Геращенко.



В миссии напомнили, что "в СММ работают наблюдатели из 44 государств - участников ОБСЕ". "Российская Федерация как одна из таких государств направила 35 наблюдателей (в прошлом году - 39). Большинство наблюдателей миссии приезжают из стран - членов Европейского союза (339 наблюдателей). Кроме того, в миссии работают 373 местных сотрудника ", - уточнили в ответе на запрос.



Ранее с реакцией на заявление Ирины Геращенко о существенном увеличении за последний год числа россиян в СММ ОБСЕ выступил спецпредставитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов. Он назвал утверждение украинской коллеги не имеющим "ничего общего с действительностью", а также добавил, что российская сторона расценивает заявление Ирины Геращенко как "еще одно из проявлений пропагандистской линии Киева, нацеленной на подрыв мирного урегулирования конфликта в Донбассе".

