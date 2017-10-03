ФИФА оштрафовала Украину за расистские кричалки на матче с Турцией

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Украины на 48 000 швейцарских франков (около 42 тысячи евро) по итогам осенних матчей квалификации ЧМ-2018 с Турцией и Исландией. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.



Основная сумма штрафа (41 000 евро) выписана за матч против турок в Харькове, где фанаты скандировали дискриминационные кричалки, блокировали лестничные пролеты, также были случаи выбегания на поле. В матче с Исландией фанаты нашей сборной использовали файеры и петарды. Также ФФУ получила официальное предупреждение от международной федерации.



Напомним, что первый матч отборочной кампании ЧМ-2018 против Исландии наша сборная играла при пустых трибунах в Киеве именно из-за поведения фанатов. По этой причине ФИФА дисквалифицировал также "Арену Львов".

