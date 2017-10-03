По делу "Таблиги Джамаат" в Крыму задержаны четыре человека

Четверо человек задержаны в понедельник по подозрению в создании крымской ячейки "Таблиги Джамаат" и участии в ее деятельности.



"Все задержанные - крымские татары: самый взрослый - 1953 года рождения, двое - 1969-го, еще один помладше. Мой доверитель - Сулейманов Р.Р., 1969 года рождения, подозревается по части 1 статьи 282.1 Уголовного кодекса (РФ - ИФ) "Организация экстремистской организации", - сказал "Интерфаксу" адвокат одного из подозреваемых Эдем Семедляев.



Суд пока не избрал им меру пресечения. Ожидается, что это произойдет либо во вторник, либо в среду.



Среди подозреваемых есть двое жителей симферопольского поселка Молодежное, по одному жителю Симферополя и Белогорского района Крыма.



"(При обыске - ИФ) у моего (доверителя - ИФ) забрали две книжки и две брошюрки", - сообщил адвокат.



Как сообщалось, пресс-служба управления ФСБ РФ по республике Крым заявила в понедельник о пресечении деятельности членов международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" в Крыму. Спецслужба открыла уголовное дело.



Религиозное движение "Джамаат Таблиг" (ДТ) основано в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. Противники рассматривают его как международную закрытую организацию, координирующую радикальных суннитских экстремистов.

