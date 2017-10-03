Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59

Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) возросло до 59 человек, число пострадавших - до 527 человек.



Такие данные привел шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс-конференции в понедельник, которую транслирует телекомпания CNN.



"Число пострадавших возросло и составляет 527 человек. Количество жертв теперь достигает 59 человек", - сказал он.



В воскресенье вечером 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям концерта, проходившего рядом с гостинично-развлекательным комплексом Mandalay Bay в Лас-Вегасе. По данным полиции, стрельба велась с 32-го этажа отеля. Мужчина покончил с собой до прибытия полицейских.

