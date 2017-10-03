В Донбассе уменьшилось количество обстрелов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали меньшее количество взрывов в Донецкой области за 29 и 30 сентября (56 взрывов) по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщается в отчете пресс-службы СММ ОБСЕ.



Также в Донецкой области миссия зафиксировала меньшее количество взрывов за период 30 и 1 октября (13 взрывов).



В Луганской области количество взрывов с 29 сентября по 1 октября (четыре взрыва) не изменилось по сравнению с предыдущим периодом.

