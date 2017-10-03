Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный из адаптированных телепроектов в мире.



"Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире - это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала "Воронины", созданного по формату Sony Pictures Television", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала СТС.



"Воронины" являются российской адаптацией американского сериала "Все любят Рэймонда". Оригинальное шоу, отмеченное множеством наград и коммерческих достижений, выходило на канале CBS с 1996-го по 2005 год. Премьера российского ситкома состоялась в 2009 году. В настоящее время транслируется 20-й сезон. За 12 лет в комедии засветились многие российские знаменитости, в том числе боксер и политик Николай Валуев, прославленный хоккеист и единоросс Вячеслав Фетисов, телеведущий Андрей Малахов, певец Филипп Киркоров.



В новом сезоне главные герои сериала отправились в Сочи, где их ждут новые приключения. В ролях задействованы Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Борис Клюев, Станислав Дужников и другие.







