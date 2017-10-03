Медитация полезна не для всех

Многочисленные исследования показали, что медитация снижает уровень воспаления, риск болезней сердца и укрепляет иммунитет. О минусах медитации известно мало. Ученые из Университета Брауна выяснили, что медитация может иметь негативные последствия для людей, переживших травматические события, пишет The Daily Mail.



Исследователи опросили медитирующих людей и инструкторов. Исследование показало: некоторые во время медитации испытывали тревогу или панику из-того, что в их мозге всплывали травматические воспоминания. По словам специалистов, реакция на медитацию зависит от ряда факторов.



У людей из неблагополучных семей риск негативной реакции на медитацию оказался повышен. Однако травматические события и проблемы с психикой не были единственными факторами риска. Иногда люди без таких проблем тоже сталкивались с негативными последствиями медитации.

