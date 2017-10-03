В Киеве на "Лесной" новая волна сноса МАФов

В Киеве массово сносят МАФы возле станции метро "Лесная". Об этом сообщает "112 Украина".



Возле конечной станции метро на красной ветке начали массово исчезать торговые точки, а также киоски, которые стояли возле рынка на ул. Киото.



Как рассказывают местные жители, демонтаж начали еще на прошлой неделе. По их словам, все проходило тихо, продавцы реагировали крайне спокойно. Люди с пониманием относятся к демонтажу этих сооружений возле метро, однако недоумевают, почему убирают киоски возле рынка.



В "Киевблагоустройстве" рассказали, что отношения к сносу киосков на станции метро "Лесная" не имеют, и отмечают, что этим занимается владелец земельного участка, где расположены торговые точки.





