ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ

ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата в Сирии 304 боевика организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



По данным Минобороны, потери террористов составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными, было уничтожено семь полевых командиров различных уровней.



"В том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата", - отметил Конашенков. Он также сообщил, что авиаударом был уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ, "в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов".



По словам Конашенкова, ВКС РФ уничтожили три командных пункта и девять опорных пунктов террористов, четыре склада боеприпасов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК).

