ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ

ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ

ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата в Сирии 304 боевика организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, потери террористов составили 304 боевика убитыми и более 170 ранеными, было уничтожено семь полевых командиров различных уровней.

"В том числе выходец из Казахстана Абу Ислям аль-Казаки, осуществлявший координацию действий штурмовых формирований ИГИЛ в долине Евфрата", - отметил Конашенков. Он также сообщил, что авиаударом был уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ, "в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов".

По словам Конашенкова, ВКС РФ уничтожили три командных пункта и девять опорных пунктов террористов, четыре склада боеприпасов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК).