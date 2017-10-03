ООН призывает Испанию остановить эскалацию конфликта с Каталонией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал испанские власти снизить эскалацию конфликта с Каталонией. Об этом сообщает пресс-служба ООН.



"Антониу Гутерреш надеется, что демократические институты Испании найдут решение проблемы", - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.



По его словам, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн потребовал, чтобы власти Испании провели "тщательное, независимое и беспристрастное расследование" всех актов насилия, которые произошли в день референдума о независимости Каталонии 1 октября.

