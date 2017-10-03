Fitch спрогнозировал рост ВВП Украины на два года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2017-2018 годах на 2-3%. Об этом говорится в сообщении агентства, передает УНИАН.



Согласно сообщению, показатели богатства Украины по международным стандартам остаются слабыми, хотя экономика страны продемонстрировала некоторое восстановление, показав рост в 2016 году на 2,2% после падения в 2015 году на 9,9%.



Напомним, ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале – на 2,5%.



В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние четыре года.



По прогнозам Национального банка, в 2017 году рост ВВП Украины ожидается на уровне 1,6%.



Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.

