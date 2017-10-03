"Укртелеком" повысил на 10-17% стоимость тарифных планов

"Укртелеком", крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, с 1 октября повысил стоимость основного тарифного плана "Домашний безлимитный" на 15% для городских абонентов и на 17,1% – для сельских.



Согласно информации на сайте оператора, в абсолютном выражении повышение составило 9 грн в месяц – соответственно до 69 грн и 61,57 грн.



Стоимость тарифного плана "Домашний базовый" возросла на 5,5 грн в месяц: для городских абонентов – до 62 грн, для сельских – до 54,57 грн.



Предыдущий раз "Укртелеком" увеличивал стоимость этих пакетов услуг с 1 декабря 2016 года.



В пакете "Домашний базовый" абоненту предоставляется неограниченное количество местных звонков и 500 минут по Украине, а в пакете "Домашний безлимитный" число минут по Украине увеличивается до 1000 и дополнительно предоставляется 2 часа звонков на мобильные телефоны и звонки по Украине во всех сетях по 0,29 грн за минуту сверх лимита.



Согласно отчету "Укртелекома" за январь-июнь 2017 года, его доходы от местного трафика и абонентской платы составили 1 млрд 279,29 млн грн, или 41% от всех доходов, сократившись к январю-июню-2016 года на 15,3% (1 млрд 510,93 млн грн), когда их доля достигала 47% от доходов.



"Укртелеком" в первом полугодии 2017 года получил чистую прибыль 355,3 млн грн, что почти в два раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Чистый доход ПАО за отчетный период уменьшился на 1,5% - до 3,154 млрд грн.

