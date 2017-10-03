Готовим рабов из «нерабов» для себя?

Одно из последних сообщений с полей языкового сражения и закона об образовании для новых украинских европейцев по безвизу и нерабов по укрско-арийскому духу крайне печальное. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что Венгрия группу украинских народных избранников послала... Даже не знаю, как сказать по-венгерски, куда. Украинцы приехали мириться и рассказывать, как они любят гуляш и венгерский язык, а им от ворот поворот...



...Не по-европейски как-то, не по-фашистски, совсем как Испания каталонцев в Каталонии.



Короче, по словам Геращенко, «наши коллеги (видимо, украинцы. – Авт.) предлагали встретиться с депутатами парламента Венгрии, чтобы обсудить вопрос закона (об образовании, который возмутил венгров. – Авт.). К сожалению, наши коллеги (похоже, венгры. – Авт.) отказались от такой встречи». И случилось это не абы где, а «на форуме, организованном Советом Европы касательно Стамбульской конвенции». Геращенко не объяснила, что за конвенция, но, кажется, о временном ввозе авто из одной страну в другую. То есть говорили о «бляхерах» (людях, ввезших в Украину авто без должного оформления и проплат), которые, хоть и патриоты, не просто не хотят платить пошлину в госбюджет страны победившего евромайдана, но и стали весомым политическим фактором в разгорающейся в нэньке политической борьбе за власть. То есть как одни патриоты за отказ платить 35 евро за визы разнесли страну в хлам ради безвиза, так и «бляхеры» за копеечку, пардон, евроцент готовы стать хоть «титушками», хоть «антититушками». В зависимости от того, кто платит и кого на кого натравливает...



Но мы сейчас не об этом. Если верить Геращенко, не повезло «нашим коллегам» с двух сторон. И тем, кто хотел, и тем, кто не хотел. А зря. В принципе, если разобраться в непростых извилинах пути Украины в Европу, то в вопросе об образовании, якобы запрещающем учиться на языках меньшинств, и украинцы, и европейцы работают в одном направлении – они готовят для Европы рабсилу. Массовую и дешевую да еще и разговаривающую на языке стран, где из украинских нерабов очень легко сделают «рабов», «белых негров», трудолюбивых, от домашней голодухи и безнадеги на все согласных, законопослушных и – о, бинго! – знающих язык «хозяев». Просто укры действовали очень быстро и нагло, а европейцы еще не поняли своего «счастья» и экономической выгоды. Им просто нужно сесть за стол переговоров, выбросить свои козыри и карты на стол и играть в открытую.



Если разобраться в непростых извилинах пути Украины в Европу, то в вопросе об образовании, якобы запрещающем учиться на языках меньшинств, и украинцы, и европейцы работают в одном направлении – они готовят для Европы рабсилу. Массовую и дешевую да еще и разговаривающую на языке стран, где из украинских нерабов очень легко сделают «рабов», «белых негров»

Страны Восточной Европы, бедные члены ЕС не хотят принимать у себя беженцев. Да и беженцы туда не очень стремятся. Но свое-то население, повторяю, убывает. Вот на их место и могут пойти десятки тысяч гастарбайтеров из Украины. Венгров из Закарпатья, болгар из Одесской области, румын из Буковины, греков и поляков отовсюду, где они еще в Украине остались. Причем странам ЕС выгодно – придут «рабы», знающие свой родной язык

Потому что по большому счету их цели совпадают в главном – новый закон Украины об образовании отделяет Украину не от Европы, а от России, так как, в принципе, он должен с годами уничтожить «пятую колонну» в лице этнических русских, русскоязычных и даже русскоговорящих. Закон направлен в первую очередь против русского языка, зато оставляет другим нацменьшинствам право знать и даже кратко обучаться на родных языках. Объясняю для тупых: в украинском законе об образовании сказано, что детей после 2020 года можно будет обучать либо на родном языке, либо на одном из официальных языков стран-членов ЕС. А в ЕС, состоящем из 28 стран, как известно, официальных языков целых 24, кроме люксембургского (в Люксембурге) и турецкого (на Кипре). Ну а о языковых претензиях к Украине уже заявили Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Россия и Румыния. У всех народов этих стран в «нэньке» имеются национальные меньшинства – граждане Украины происхождения венгерского, польского, румынского, болгарского и т. д. Их указанные страны и защищают.И есть две главные причины, чтобы нацменьшинства эти защищать.нарушения прав нацменьшинств – это повод не только что-то выторговать у Украины, но и предъявить ей самые разные претензии. Вплоть до территориальных. Если все получится у Каталонии, то зеленый свет отделению на основе самоопределения народов будет дан стопудово. Особенно еще и в свете Косово, которое на чужой, сербской территории получило право на государственность даже без всенародного референдума. «Просвещенная» и крайне «демократическая» Европа, чтобы ослабить пророссийски настроенных сербов по заданию главного мирового гегемона за Атлантикой, раздерибанила Сербию аж бегом. Да еще и побомбила малеха, чтобы не вякала. И, по большому счету, территориальные претензии к Украине на Галичину и Волынь, на Буковину и Южную Бессарабию, на Закарпатье уже давно муссируются в элитах Польши, Румынии и Венгрии, которые тоже называют себя «Великими», «от можа жо можа», как говорится. Это-то и пугает украинских патриотов, которые все видят в ином свете – Украину «от Сяну до Дону»...все страны, предъявляющие претензии к Украине, пользуясь ее слабостью и проевропейским раболепием ее же элиты, – откровенные лузеры в ЕС. И их население убывает, так как венгры, поляки, болгары, румыны и даже греки массово уезжают на заработки в более развитые страны Евросоюза или даже за Атлантику, в США и Канаду. А кто на их место? Канцлер Германии Ангела Меркель вон решила заместить «убыль» выходцами из Африки, Магриба и Ближнего и Среднего Востока, изнывающих от войн, нищеты и безработицы. И что? Сейчас довольны только немки низкой социальной ответственности: «понаехавшие» работать и ассимилироваться не хотят, зато уже не просто щипают за задницы, а весело и коллективно трахают все и всех подряд, что шевелится или внешним видом «оскорбляет» их сексуальный голод.И вот самое интересное: страны Восточной Европы, бедные члены ЕС не хотят принимать у себя беженцев. Да и беженцы туда не очень стремятся. Но свое-то население, повторяю, убывает. Вот на их место и могут пойти десятки тысяч гастарбайтеров из Украины. Венгров из Закарпатья, болгар из Одесской области, румын из Буковины, греков и поляков отовсюду, где они еще в Украине остались. Причем странам ЕС выгодно – придут «рабы», знающие свой родной язык, а не арабы или негры, вообще ничего не знающие. Главное – пробить в Украине этот закон об образовании и в нем подчеркнуть особо: нацменьшинства получают образование «на одном из языков стран-членов ЕС» – болгарском, венгерском, греческом, румынском, польском и т. д. Ну, или, в крайнем случае, на английском или немецком. Идиллия братания новых «рабов» и новых «хозяев», черт возьми...Только не на русском! В этом суть закона. Потому что России, в принципе, тоже был бы выгоден этот закон – она могла бы рассчитывать на миллионы рабсилы, говорящей на языке Пушкина или хотя бы на знакомом матерном. Но вот закавыка-мотиватор:а) русские не признаны в Украине нацменьшинством, и их язык отдельно защищен в Конституции, что и нужно по-любому порушить и рушат;б) Россия – «страна-агрессор», за ослабление которой официальному Киеву давали и могут давать и печенюшки, и прочие материально-финансовые и политико-дипломатические преференции.Именно поэтому «люди и нелюди русского мира» в Украине – «пятая колонна», которую надо срочно извести, лишить языка, переформатировать на Европу. И закон об образовании, повторяю, на это и направлен. Украине и ее властителям остается лишь выцыганить у Европы деньги на то, чтобы переучивать своих русских на языках стран-членов ЕС, если этот самый ЕС хочет получить «ЕС-говорящих» еще и из украинских русских. Особенно из тех, кто не может или не хочет ехать в Россию, так как она им мало что предлагает......Вот и скажите мне, что я объективно не прав. Прав, прав. Просто украинцы-«русскоборцы» и европейцы-«тихушники» (они знают, что делают, но Украине не говорят) просто не сели и не договорились, что им выгодно и кто готов платить за «рабов» и «белых негров», а также сколько платить и устраивает ли это «продавцов», «толкающих» своих сограждан на стройки и в бордели, на клубничные поля и в яблочные сады Европы. «Продавцов» из патриотов бусы и стекляшки уже не устроят. Чай, не Африка XVII – XVIII веков, а «дэржава у цэнтри Эвуропы», тут бабло посерьезнее нужно. И побольше...