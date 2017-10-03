Армен Джигарханян отмечает сегодня 82 день рождения

Сегодня, 3 октября, любимому актеру миллионов зрителей Армену Джигарханяну исполнилось 82 года. Армен Борисович стал первым из отечественных актеров, кто вошел в Книгу рекордов Гиннесса с выдающимся достижением - 250 ролей в кино. Необычайную популярность актеру принесли такие роли: судья Кригс в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!", плутоватый слуга в "Собаке на сене" и Горбатый в сериале "Место встречи изменить нельзя".

Специалисты также отмечают игру Армена Джигарханяна в картине режиссера Фрунзе Довлатяна "Здравствуй, это я!", где артист сыграл молодого ученого-физика Артема Манвеляна. С этой работы и начался его путь к славе.



Кроме того, Армен Борисович основал свой театр и вот уже на протяжении 22 лет является его руководителем.



Сам Джигарханян неоднократно признавался, что не любит пышных торжеств. Армен Джигарханян удостоен многих званий и орденов за заслуги перед Отечеством.















