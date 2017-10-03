35% украинцев хотели бы навсегда покинуть страну

Более трети украинцев (35%) хотели бы выехать за границу на постоянное место проживания, 61% - не хотят этого.



Согласно данным социологической группы "Рейтинг", за год количество желающих навсегда уехать из Украины увеличилось на 5%.



64% желающих уехать за границу хотят это сделать с целью улучшить условия жизни, 34% хотят обеспечить лучшее будущее для своих детей, 23% готовы на это из-за отсутствия достойной работы в Украине. 12% хотят получить лучшее образование, 8% не чувствуют себя безопасно в Украине.



Опрос проводился группой "Рейтинг" с 8 по 18 сентября 2017 года по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. Было опрошено 1200 респондентов. Ошибка погрешности не более 2,8%.

