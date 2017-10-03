ЕС: закон о реинтеграции Донбасса должен содержать элемент инклюзивности

В Европейском Союзе считают важным, чтобы закон о реинтеграции временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской содержал элемент инклюзивности.



"Инклюзивность очень важна для нас. Важно, чтобы закон о реинтеграции, который как я понимаю, будет рассматриваться в Верховной Раде на этой неделе, также содержал элемент инклюзивности", - сказал директор департамента по вопросам отношений с Россией, странами Восточного партнерства, Средней Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних дел Люк Девинь на пресс-конференции во вторник в Киеве.



Он также отметил, что ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.



"Мы нерушимы в поддержке граждан Украины. ... Мы продолжаем поддерживать мирное и стабильное разрешение конфликта по средствам имплементации Минских соглашений", - подчеркнул он.

