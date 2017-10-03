Рада приступила к рассмотрению во втором чтении пенсионной реформы

Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (№6614).



"Почти год проходит обсуждение пенсионной реформы. Законопроект, который мы сегодня рассматриваем, объединил предложения президента, правительства и народных депутатов", - рассказала председатель парламентского комитета по социальным вопросам Людмила Денисова (нардеп из фракции "Народный фронт") во время представления законопроекта в зале заседаний Верховной Рады во вторник в Киеве.



По словам Л.Денисовой, комитет рассмотрел 2151 предложения от 82 народных депутатов. "447 поправок учтено, 1704 отклонено", - уточнила руководитель комитета.



Как сообщалось, 13 июля 2017 года Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект пенсионной реформы. За принятие законопроекта №6614 в первом чтении проголосовали 282 депутата из 226 минимально необходимых.

