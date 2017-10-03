В Греция бастуют журналисты

В Греции журналисты протестуют против недостаточного финансирования отраслевого фонда социального страхования. Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на AP.



В результате акции протеста, в течение суток с 06:00 по местному времени на греческих радио и телеканалах не будут выходить новостные выпуски. Новостные сайты также перестали обновляться, а в среду 4 октября газеты не выйдут из печати.



Союз редакторов ежедневных Афинских газет, являющийся главным профсоюзом журналистов в Греции, призвал власти принять законы, обеспечивающие достаточное финансирование отраслевого фонда социального страхования.



Греция по требованию международных кредиторов изменила механизмы работы фондов социального страхования, в результате чего журналисты опасаются за финансирование своих пенсий и медицинского обеспечения.

